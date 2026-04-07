Денис Седашов

Полузащитник ПСЖ Витинья поделился мыслями о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против английского Ливерпуля. Игрок отметил, что в поединках такого уровня нет фаворита, и результат может быть непредсказуемым. Слова приводит пресс-служба ПСЖ.

Все достаточно хорошо знают футбол, чтобы понимать: в таких матчах нет фаворита. Это Ливерпуль — великая команда с прекрасными игроками, и может произойти что угодно. Впереди два больших матча — на Парк де Пренс и в Ливерпуле. Мы знаем, что будем готовы на 100%, и одно точно: мы будем играть на победу, потому что именно этого мы стремимся добиваться каждый раз. Витиния

Первая встреча между командами состоится 8 апреля, в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

