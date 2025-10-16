Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков проходит интенсивную реабилитацию, стремясь как можно скорее вернуться к тренировкам после травмы.

По данным Fanatik, в клубе надеются вернуть игрока в общую группу к дерби против Ризеспора. Сам Зубков готов выйти на поле даже при сохраняющемся дискомфорте в области спины, тогда как медицинский штаб прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить ему полноценное восстановление.

Если ускоренное восстановление не даст результата, в Трабзонспоре не будут рисковать здоровьем футболиста и рассмотрят другие варианты на его позиции.

