Журналист объяснил, почему Забарный не сыграл в последнем матче ПСЖ: «Не симулировал бы болезнь»
Украинец, похоже, действительно болеет
около 1 часа назад
Илья Заберный/фото: ПСЖ
Французский журналист Ахилл Эш подтвердил, что украинский защитник ПСЖ Илья Забарный пропустил матч 15 тура Лиги 1 против Ренна (5:0) из-за болезни.
Ранее появлялась информация, что игрок мог отказаться выходить на поле из-за предполагаемого старта российского голкипера Матвея Сафонова.
«Илья Забарный действительно болен. Игрок не стал бы придумывать или симулировать болезнь, чтобы избежать игры вместе с россиянином Матвеем Сафоновым, как кто-то может подумать. Похоже, это бронхит или бронхиолит», – написал Эш в Twitter.
23-летний Забарный присоединился к парижскому клубу летом этого года. В 16 проведенных матчах за ПСЖ он забил один гол.
Поделиться