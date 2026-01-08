В Ювентусе хотят продлить контракт со Спаллетти.
Команда идет в зоне Лиги чемпионов
около 2 часов назад
В этом сезоне туринский Ювентус в конце октября сменил главного тренера, пригласив итальянского специалиста Лучано Спаллетти.
Учитывая неудачный опыт предыдущих назначений, руководство клуба решило заключить с 66-летним тренером контракт до конца текущего сезона. Под руководством Спаллетти команда выиграла 9 из 14 матчей, потерпев лишь одно поражение — от Наполи (1:2) в чемпионате.
На внутренней арене Ювентус занимает четвертое место, что соответствует основной цели сезона – выходу в Лигу чемпионов УЕФА. Руководство клуба довольно результатами Спаллетти, поэтому рассматривается возможность продления контракта до 2028 года. В ближайшие недели запланированы переговоры с его агентами, сообщает Николо Скира.
