Михаил Цирук

Основная часть европейской квалификации к ЧМ-2026 официально завершена, и теперь на повестке дня – жеребьевка плей-офф, которая состоится уже в четверг, 20 ноября. Особенно волнует эта процедура те страны, чьи сборные будут участвовать в стыках, в том числе и нашу. Поэтому накануне того как жребий будет брошен, предлагаем разобраться, как устроен плей-офф, кто в нем сыграет и что нужно сделать сборной Украины, чтобы второй раз в своей истории попасть в финальную часть чемпионата мира.

Структура плей-офф

12 из 16 европейских команд, которые будут представлены на мундиале, уже известны - это победители своих отборочных групп. Имена еще четырех участников со Старого Света мы узнаем в марте следующего года, когда завершится плей-офф.

В стыках к 12 командам, занявшим вторые места в своих группах, добавились еще 4 лучшие команды Лиги наций 2024/25, среди тех, которые не пробились даже в плей-офф через основную квалификацию. Такими сборными стали Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия и Швеция.

Далее нас ожидает система, хорошо знакомая по отбору на ЧМ-2022 и Евро-2024. 16 участников плей-офф разобьют на 4 пути по четыре команды. В рамках каждого пути будут сыграны два полуфинала и финал, победитель которого и отправится в Северную Америку летом.

Итак, для попадания на мундиаль сборной Украины, как и любому другому участнику плей-офф, нужно будет победить в одноматчевом противостоянии еще двух разных соперников.

Жеребьевка

Определить, кто же будут за соперники, поможет жеребьевка, и сейчас мы расскажем, как она работает. Перед процедурой сборные распределят на четыре корзины - согласно рейтингу ФИФА, который обновился 19 ноября. Если вы вдруг не в курсе, сразу сообщим: Украина попала в первую корзину.

Сомнений в этом было немного, хотя варианты на самом деле были. В последний игровой день основной стадии квалификации нам нужно было, чтобы произошло минимум одно из двух событий:

Шотландия не победила и не обошла Данию; Босния не победила и не обошла Австрию;

Все было довольно тонко, и если бы не гол Грегорича в ворота боснийцев на 78 минуте, который подарил австрийцам ничью (1:1) и путевку на мундиаль, сине-желтые таки бы попали во вторую корзину, ведь Дания, как мы знаем, подвела украинцев, уступив 2:4. Но в итоге все сложилось как нельзя лучше: подопечные Сергея Реброва таки остались в первой корзине, и это очень важно.

Полный состав корзин выглядит так:

Первая корзина: Италия, Дания,Турция, Украина

Вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия

Третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово

Четвертая корзина: Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия, Швеция

Как будет формироваться сетка?

Почему первая корзина это важно? Потому что попадание в нее автоматически исключает нашу встречу с такими командами, как Италия, Дания и Турция, вероятно, самыми сильными командами этого плей-офф. Причем исключает как в полуфинале, так и в финале.

Дело в том, что по регламенту всего этого действа в полуфиналах команды из первой корзины сыграют против сборных из четвертой, а коллективы из второй, соответственно, встретятся с соперниками из третьей.

То есть, в полуфинале плей-офф сборная Украины встретится с одной из команд из четвертой корзины, куда попали сборные, пробившиеся в стыки через Лигу наций:

Румыния

Северная Македония

Северная Ирландия

Швеция

В финалах плей-офф представители корзин 1 или 4 сыграют с командами из корзин 2 или 3. Таким образом, в случае победы в первом из стыковых матчей, в решающем поединке за выход на ЧМ-2026 для Украины доступны теоретически следующие варианты:

Польша

Уэльс

Чехия

Словакия

Ирландия

Албания

Босния

Косово

Список действительно теоретический, так как уже после жеребьёвки мы четко узнаем пару, на победителя которой выйдет команда Сергея Реброва в случае успеха в полуфинале. Отметим, что полуфинальный матч будет для Украины номинально домашним, а хозяева финалов будут определены отдельной жеребьёвкой.

Когда жеребьёвка?

Жеребьёвка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА состоится 20 ноября в швейцарском Цюрихе. Начало процедуры - в 14:00 по киевскому времени.

А матчи когда?

Оба поединка плей-офф пройдут в марте 2026 года. Полуфиналы — 26 марта, а финалы — 31-го.

В материале использованы фото Getty Images, УАФ