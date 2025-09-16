Журналист испанского портала El Gol Digital Андрес Гусман поделился мнением, какие планы главный тренер каталонской Жироны Мичел строит на украинского форварда Владислава Ваната.

«Владислав Ванат — один из новых талантов, которых Жирона пригласила в команду, и Мичел надеется, что он станет их звездным бомбардиром. После того как Артем Довбик ушел, клуб тщательно искал похожего игрока на эту позицию. Они надеются, что это будет этот украинец, который демонстрирует большие надежды и сможет впечатлить.

Помним, что Владислав Ванат – игрок, который прибыл в ФК Жирона с большими ожиданиями. Его приход был захватывающим со всех сторон, так как он нападающий, который продемонстрировал несколько впечатляющих выступлений до своего трансфера. Мичел – один из тех, кто больше всего надеется, что он станет ключевым игроком, так как это улучшит его видение».