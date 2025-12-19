Полузащитник Шахтера Егор Назарина после матча заключительного тура общего этапа Лиги конференций против Риеки (0:0) дал оценку первой части сезона. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Не хватило реализации моментов. Были моменты, могли забить, но, к сожалению, не воспользовались теми возможностями, что были. Считаю, что мы неплохо провели эту игру, а самое главное то, что прошли дальше. Это самое главное, так что поздравляю всех!

1/8 финала – это было наше задание, хотели завершить в первой восьмерке, и мы его выполнили, поэтому действительно радуемся этому. Если бы нам сказали пять месяцев назад, когда начинали турнир, что мы будем в первой восьмерке, думаю, мы бы согласились сразу. Выполнили это задание – и это самое главное.

Переезды, мы постоянно в пути, вы это знаете, поэтому нелегко. Но жаловаться мы не будем. Мы мечтаем играть в еврокубках, поэтому тут нечего жаловаться. Радуемся, что у нас приятная, можно сказать, усталость. Но сейчас отпуск, поэтому будем восстанавливаться и готовиться к сборам.

Я бы сказал, что путь в первой части сезона был нелегким, но в целом позитивным. Мы выполнили наше задание в Лиге конференций – прошли дальше, в чемпионате мы также находимся на хорошей позиции – делим первое место с одинаковым количеством очков. Поэтому еще раз скажу: если бы нам сказали это пять месяцев назад, то считаю, мы бы согласились на те позиции, которые у нас сейчас есть в еврокубке и в чемпионате Украины. Думаю, будем дальше добавлять и добавлять и во второй половине сезона покажем еще лучшие результаты, чем в первой.

Хотел бы прежде всего поблагодарить за поддержку в это непростое для нас время. Это самое главное. Пожелать им хороших новогодних праздников, здоровья, семейного благополучия, и верить – верить в нашу победу, в ВСУ. Спасибо им также – без них не было бы всего этого. Еще раз: верить в нашу победу, и всем мирного неба над головой!