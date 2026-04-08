Ванат больше не сыграет в этом сезоне — подробности травмы украинца
Нападающий выбыл на три месяца
около 2 часов назад
Нападающий Жироны Владислав Ванат выбыл из игры на срок от 10 до 12 недель. Причиной длительной паузы стало повреждение задней поверхности бедра левой ноги, которое украинец получил в матче 30-го тура Примеры против Вильярреала.
Первоначальный прогноз предусматривал восстановление в течение трех недель, однако результаты углубленного обследования подтвердили более сложный характер травмы.
В текущем сезоне Ванат успел провести 29 матчей, в которых отметился 10 голами и 2 ассистами.
На данный момент Жирона занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Главный тренер Реала назвал причины поражения от Баварии в первом матче четвертьфинала ЛЧ.
