Денис Седашов

Нападающий Жироны Владислав Ванат выбыл из игры на срок от 10 до 12 недель. Причиной длительной паузы стало повреждение задней поверхности бедра левой ноги, которое украинец получил в матче 30-го тура Примеры против Вильярреала.

Первоначальный прогноз предусматривал восстановление в течение трех недель, однако результаты углубленного обследования подтвердили более сложный характер травмы.

В текущем сезоне Ванат успел провести 29 матчей, в которых отметился 10 голами и 2 ассистами.

Vladyslav Vanat pateix una lesió tendinosa a l’isquiotibial de la cama esquerra. Període de baixa estimat: 10-12 setmanes. pic.twitter.com/exGzGDRzMh — Girona FC (@GironaFC) April 8, 2026

На данный момент Жирона занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

