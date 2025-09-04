Каталонская Жирона подписала украинского нападающего киевского Динамо Владислава Ваната. Футболист в комментарии пресс-службе УАФ поделился своими впечатлениями от перехода, а также прокомментировал предстоящий матч с Францией:

— Мне позвонили и сказали, что есть возможность перейти в Жирону. Я не поверил, но позже понял, что это возможно. Я до сих пор не верю, что я игрок Жироны, а не игрок Динамо. Мне грустно и одновременно радостно.

— Как тренер сборной отреагировал на мой трансфер? Ребров мне сказал, что наконец увидел, как я улыбаюсь. Сегодня на тренировке я работал и думал, что уже игрок европейского клуба, будто возросла уверенность.

— Матч против Франции? Это сильная команда, наверное, лучшая сборная на планете. Надо выходить и играть против них, побеждать, мы работаем для таких матчей. Если мы выиграем, то сборная получит еще одного легионера.