Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко поделился мыслями о гонке бомбардиров УПЛ после трансферов Георгия Судакова и Владислава Ваната и победы в матче четвертого тура чемпионата против Александрии (2:0). Слова украинца передает пресс-служба клуба.

Мой гол? Педриньо подал, я забил нетипичный гол – головой. Поэтому счастлив, что забил головой. Что касается гонки бомбардиров, у меня довольно высокие и амбициозные цели. Конкретную цифру называть не хочется, но хочется быть в гонке бомбардиров. Тем более Ванат сейчас ушел, Жора Судаков ушел – нужно включаться.

Чувствовалось, что игра была под нашим контролем, что «Александрия» давала нам создавать много моментов. Но, как всегда, создали много, а забили только два. Так что наш классический ответ: нужно работать над реализацией.

Победа в День шахтера и День города Донецка? Во-первых, хотелось подарить болельщикам положительные эмоции, что мы и сделали. Это было важно и для нас – выиграть в такой день. А во-вторых, хотелось бы сказать: поддерживайте «Шахтер», мы всегда ценим вас и помним!

Что касается сборной Украины, то настроение отличное, это всегда большая гордость – играть за национальную сборную. А себе ставлю задачу, наверное, дебютировать в сборной, потому что уже несколько раз ездил и еще ни разу не сыграл, так что хочется прервать эту неприятную традицию.