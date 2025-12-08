Защитник Реала Эдер Милитао получил травму в матче 15-го тура Ла Лиги против Сельты (0:2).

На 20-й минуте бразилец неудачно приземлился и сразу запросил замену. Сам покинуть поле он не смог, и его сопровождали клубные медики.

На 24-й минуте тренерский штаб мадридцев сделал вынужденную замену: вместо Милитао на поле вышел Антонио Рюдигер.

Подробности о характере травмы и сроках восстановления будут известны после медицинского обследования.

