Важный защитник Реала снова получил травму
Бразилец покинул поле только с помощью медиков
около 2 часов назад
Эдер Милитао/фото: Реал
Защитник Реала Эдер Милитао получил травму в матче 15-го тура Ла Лиги против Сельты (0:2).
На 20-й минуте бразилец неудачно приземлился и сразу запросил замену. Сам покинуть поле он не смог, и его сопровождали клубные медики.
На 24-й минуте тренерский штаб мадридцев сделал вынужденную замену: вместо Милитао на поле вышел Антонио Рюдигер.
Подробности о характере травмы и сроках восстановления будут известны после медицинского обследования.
