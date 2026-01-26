Ровенский Верес провел очередной контрольный поединок на зимнем тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Олега Шандрука стал представитель Косово Дукаджини, которому красно-черные уступили со счетом 0:1.

В начале встречи соперники обменялись опасными эпизодами. Андрей Кожухарь спас Верес после удара Дардана Морины с близкого расстояния, а голкипер Дукаджини Экзьон Лекай в прыжке парировал удар головой Дениса Ндукве.

Единственный мяч в матче был забит в конце первого тайма. После прострела с левого фланга Андрей Кожухарь отбил удар Мергима Пефчели, однако Ильяс Зульфи первым сориентировался на добивании и отправил мяч в сетку.

Во второй половине игры Верес добавил в активности. Виталий Бойко дважды опасно исполнял штрафные удары, а в конце матча реальный шанс сравнять счет имел Владислав Шарай. После подачи Максима Яхонтова вратарь Дукаджини ошибся на выходе, однако удар головой с нескольких метров прошел мимо ворот.

Следующий контрольный матч на турецком сборе Верес проведет через неделю. Соперником ровенчан станет грузинская Иберия.

Контрольный матч. Сиде, Турция

Верес - Дукаджини - 0:1 (0:1)

Верес: Кожухарь (Харечко, 62) - Стамулис (Протасевич, 50), Ципот (Чечер, 62), Гончаренко (Вовченко, 62), Корнийчук (Смиян, 62), Харатин (Мигуцкий, 62), Клец (Бойко, 62), Гильерме (Шарай, 62), Гонсалвеш (Яхонтов, 46), Стень (игрок на просмотре, 62), Ндукве (Айдин, 62).

Гол: Зульфи (39)

