Сергей Разумовский

Луганская Заря продолжает подготовку к возобновлению чемпионата. Команда проводит тренировки и в субботу, 15 ноября, сыграет контрольный матч против Колоса. Итог встречи будет обнародован на официальном сайте клуба и в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба луганчан.

Продолжается международная пауза. Поэтому на тренировках отсутствуют вызванные в молодежную сборную U-21 Андрей Маткевич и Артем Слесар. После повреждений восстанавливаются арендованный у Динамо полузащитник Роман Саленко и опытный защитник Игорь Пердута.

Остальные игроки работают в общей группе и готовятся к официальному матчу против Александрии. Он состоится на стадионе Динамо им. В. Лобановского в понедельник, 24 ноября, в 18:00.

Ранее Заря сенсационно обыграла Металлист 1925 в противостоянии с бывшей командой Виктора Скрипника (3:1).