Виктория прекратила сотрудничество с Паламарем
32-летний полузащитник покинул клуб по обоюдному согласию сторон
10 минут назад
Руслан Паламар / фото - Виктория
Полузащитник Руслан Паламар больше не является игроком Виктории Сумы. По информации Gool_ua, стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.
В текущем сезоне 32-летний хавбек провел 17 матчей в составе сумской команды и отметился одним забитым мячом.
В течение карьеры Паламар выступал за Минай, Диназ, Ниву Бузовая, Горняк-Спорт, МФК Николаев и ряд других украинских клубов, имея значительный опыт выступлений в профессиональном футболе.
