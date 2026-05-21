Лучшим игроком финала Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла (0:3) признан 29-летний аргентинский вингер английского клуба Эмилиано Буэндиа.

Футболист забил на 45+3-й минуте. Он сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

На 58-й минуте он также сделал результативный пас, ассистировав Моргану Роджерсу.

Игру аргентинца технические наблюдатели UEFA.

«Провел отличный матч. Очень хорошо действовал между линиями, на протяжении всего матча выдавал качественные передачи и задавал интенсивность атакующей игре.

При этом отличился замечательным голом и результативной передачей».