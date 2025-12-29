Ницца официально сообщила о кадровых изменениях на тренерском мостике первой команды. Франк Эз покинул пост главного тренера, а новым наставником «орлят» стал Клод Пюэль.

Для Пюэля это хорошо знакомое место работы. Французский специалист уже тренировал Ниццу ранее, возглавляя команду с 2012 по 2016 год. Руководство клуба рассчитывает, что его опыт поможет стабилизировать результаты и подняться в турнирной таблице.

После 16 сыгранных туров чемпионата Франции Ницца находится на 13-й позиции, что не соответствует амбициям клуба. Именно поэтому перед новым тренерским штабом поставлена задача существенно улучшить результаты в ближайших матчах.

Свой следующий поединок в Лиге 1 Ницца проведет в субботу, 3 января. На своем стадионе команда сыграет против Страсбурга, а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.