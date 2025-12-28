Полузащитник Ливерпуля Флориан Вирц поделился впечатлениями от победы команды над Вулверхэмптоном в матче АПЛ (2:1), отметив, что забил свой первый гол за красных.

«Чудесные ощущения, особенно при полном стадионе. Я очень счастлив. Я был уверен, что рано или поздно забью. Хотел начать забивать и отдавать передачи раньше, но все сложилось так, как сложилось, и это нужно принять. Я знаю, что результат придет, и стараюсь продолжать в том же духе.

Мы провели блестящий первый тайм. Немного отпустили игру, но смогли вернуться. Все работали на полную. В последние 20 минут мы немного усложнили себе жизнь. Не могу объяснить почему — это нужно исправить.

Именно так мы хотим играть. Мы стремимся быть на вершине таблицы. Начало сезона было непростым, но мы прибавляем и набираем очки», — приводит слова Вирца BBC.