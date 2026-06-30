Денис Седашов

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк в интервью NOS поделился мыслями после вылета команды с чемпионата мира 2026. В поединке 1/16 финала нидерландцы уступили сборной Марокко в серии послематчевых пенальти.

Футболист отметил, что команда качественно выполняла тактический план в обороне, однако судьбу противостояния решил один эпизод в конце игры.

Мы хорошо оборонялись, не позволяли им создавать атаки между линиями полузащиты и защиты. Но одна ошибка в компенсированное время — и все закончилось. Мы тренировались пробивать пенальти, мы старались изо всех сил. Но в конце... Моей единственной мыслью была поддержка тех, кто проиграл. Вірджил ван Дейк

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