Лига чемпионов. Все результаты среды, 26 ноября. Победы клубов Забарного и Лунина
Состоялись девять матчей на различных стадионах Европы
около 1 часа назад
В среду, 29 ноября, состоялись заключительные 9 поединков 5 тура основного этапа Лиги чемпионов. Все результаты игр:
Вечерний слот, 19:45:
Пафос (Кипр) — Монако (Франция) 2:2 (Давид Луис 18, Салису 88 авт — Минамино 5, Балогун 26)
Копенгаген (Дания) — Кайрат Алма-Ата (Казахстан) 3:2 (Дадасон 26, Роберт 73, Ларссон 59 - Сатпаев 81, Байбек 90)
Ночной слот, 22:00:
ПСЖ (Франция) — Тоттенхэм (Англия) 5:3 (Витинья 45, 53, 76 пен, Руис 59, Пачо 65 - Ришарлисон 35, Коло Муани 50, 72)
Олимпиакос (Греция) — Реал Мадрид (Испания) 3:4 (Чикиньо 8, Тареми 52, Эль-Кааби 81 - Мбаппе, 22, 24, 29, 60)
Арсенал (Англия) — Бавария (Германия) 3:1 (Тимбер 22, Мадуэке 69, Мартинелли 76 - Карл 32)
Ливерпуль (Англия) — ПСВ (Нидерланды) 1:4 (Собослаи 16 - Перишич 6 пен, Тиль 56, Дриуеш 73, 90+1)
Атлетико (Испания) — Интер (Италия) 2:1 (Альварес 9, Хименес 90+3 - Зелинский 54)
Спортинг (Португалия) — Брюгге (Бельгия) 3:0 (Кенда 24, Суарес 31, Тринкау 70)
Айнтрахт Франкфурт (Германия) — Аталанта (Италия) 0:3 (Лукман 60, Эдерсон 62, де Кетеларе 65)
Напомним, завтра, 27 ноября, два украинских клуба сыграют свои матчи в Лиге конференций УЕФА. Где и когда смотреть матчи Омония (Кипр) - Динамо Киев и Шемрок Роверс (Ирландия) - Шахтер Донецк.
