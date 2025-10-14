Во время матча 8-го тура отбора чемпионата мира-2026 между сборными Уэльса и Бельгии на поле произошёл курьёзный эпизод — на газон выбежала крыса.

Матч проходил в Кардиффе на стадионе Cardiff City Stadium и завершился победой бельгийцев со счетом 4:2.

В трансляцию попал момент, когда во время второго тайма грызун стремительно пробежал по полю. Сначала вратарь Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа пытался остановить непрошеного гостя, а затем полузащитник Тоттенхэма и сборной Уэльса Бреннан Джонсон прогнал его за пределы поля, вызвав улыбки как у партнёров, так и у трибун.