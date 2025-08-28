Михаил Цирук

В пятницу, 29 августа, матчем СК Полтава и луганской Зари стартует четвертый тур УПЛ. Центральным матчем игрового уикенда станет встреча участников еврокубков - киевского Динамо и житомирского Полесья, однако и без нее нас ожидает много интересного.

Донецкий Шахтер встретится с серебряным призером предыдущего розыгрыша Александрией, Верес попробует добыть первые очки в сезоне в противостоянии с ЛНЗ, а Кривбасс и Оболонь постараются продолжить победную серию в чемпионате в очной встрече в Кривом Роге. Предлагаем вашему вниманию анонс очередного игрового уикенда в украинской национальной первенстве.

Пятница, 29 августа

15:30 Полтава - Заря

В своем дебютном розыгрыше УПЛ Полтава пока чередует победы с поражениями, и по такой логике в этот раз команда Павла Матвейченко должна выиграть. Если говорить серьезно, то фаворитом встречи будет Заря, которая на старте сезона выглядит достаточно ярко, однако в защите имеет большие проблемы.

На прошлой неделе луганчане вылетели из Кубка Украины, уступив одесскому Черноморцу (1:2), так что теперь они имеют возможность реабилитироваться перед собственными болельщиками.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Зари

18:00 Кудривка - Карпаты

Кудривка, как и Полтава, пока также чередует победы с поражениями. Однако, в отличие от другого новичка, подопечные Василия Баранова начали с победы, поэтому после трех туров имеют очень солидные, как для дебютанта, шесть очков.

В четвертом туре команду ожидает очень непростая задача - встреча с львовскими Карпатами, которые на старте сезона имели очень сложный календарь, еще ни разу не побеждали и точно планируют сделать это в противостоянии с новичком. Сможет ли коллектив из Черниговщины создать еще одну сенсацию?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Карпат

Суббота, 30 августа

13:00 Кривбасс - Оболонь

Субботнюю программу откроют две команды, у которых в новом сезоне пока все хорошо. К игре Кривбасса в стартовых турах возникали определенные вопросы, однако результат на табло - две победы в трех матчах, и такой результат криворожцы точно могут считать неплохим. Вдобавок к этому команда ван Леувена еще и прошла Куликов-Болку на старте Кубка Украины (3:0).

Оболонь, которой многие пророчили сложную борьбу за выживание, удивила еще больше: не игрой, а результатами. Семь очков в первых трех матчах - просто феерический старт для пивоваров, в который было трудно поверить, так что они также будут стремиться продолжить свою положительную серию.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Кривбасса

15:30 Колос - Эпицентр

В этой паре с фаворитом всё более очевидно, ведь Эпицентр на старте сезона пока никак не может поймать ритм УПЛ. Да, команда играла с тремя сложными соперниками - Шахтером (0:1), ЛНЗ (0:1) и Динамо (1:4), но выбраться со дна таблицы после провального старта может быть очень непросто.

Колос же наоборот начал новую кампанию в УПЛ очень мощно - с двух побед и ничьей, и даже сенсационный вылет от второлигового Локомотива в Кубке Украины (2:2, пен.2:4) не портит общего впечатления от этой команды, так что именно ковалёвцы должны быть хозяевами ситуации на поле в этом матче.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Колоса

18:00 Металлист 1925 - Рух

После не слишком удачного старта на победный путь стал и Металлист 1925, в последних двух матчах победил Александрия в чемпионате (4:1) и Оболонь в Кубке (2:0). Причины надеяться на успех подопечные Младена Бартуловича будут иметь и в встрече с львовским Рухом, который показал более-менее содержательную игру только в матче с Полтавой (2:1), а вот с Оболонью уже справиться не сумел (1:2).

Прогноз ХSPORT.ua - победа Металлиста 1925

Воскресенье, 31 августа

13:00 ЛНЗ - Верес

Время попытаться набрать первые очки в сезоне настало для ровненского Вереса. Да, на старте сезона команда Олега Шандрука уже успела сыграть с Динамо и Шахтером, но был и матч с новичком Полтавой, где красно-черные все равно выглядели неубедительно.

Конечно, ЛНЗ - это не Полтава, но добывать результат нужно так или иначе, ведь четыре тура без очков - это будет уже как-то совсем много, и последствия такого старта могут быть очень ощутимыми на финише сезона.

Прогноз ХSPORT.ua - победа ЛНЗ

15:30 Динамо - Полесье

Обе команды проведут этот матч после вылета в плей-офф еврокубков, так что захотят улучшить свое настроение. Вероятно, следует ожидать непростой матч как для одних, так и для других, ведь усталость после встреч на международной арене может дать о себе знать, поэтому легкой прогулки точно не будет, и в этой паре вполне может быть зафиксирован довольно неожиданный результат.

Прогноз ХSPORT.ua - ничья

18:00 Шахтер - Александрия

В прошлом сезоне это был бы супермарш претендентов на серебро чемпионата, однако нынешнее состояние Александрии не позволяет надеяться на какую-либо интригу в этой паре. К сожалению, от команды прошлого сезона почти ничего не осталось, так что нам снова придется понемногу вспоминать, что Александрия - не гранд нашего футбола, а обычный середнячок. Вряд ли чи эта команда сейчас способна создать проблемы Шахтеру.

Прогноз XSPORT.ua - победа Шахтера

В материале использованы фото Getty images, УПЛ