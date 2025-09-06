Сергей Стаднюк

Игровой день воскресенья, 7 сентября, продолжит баталии отбора на чемпионат мира-2026 и подарит суперматч в Украине.

В Первой лиге состоится одна из центральных игр всего чемпионата. Между собой сыграют две команды, которые в прошлом сезоне выступали в УПЛ, Ингулец и Ворскла. ЮКСА на выезде противостоит Металлургу, а Черноморец примет Феникс-Мариуполь.

12:00 | Металлург – ЮКСА. Прямая трансляция

14:00 | Ингулец – Ворскла. Прямая трансляция

16:00 | Черноморец – Феникс-Мариуполь. Прямая трансляция

Самыми интересными во Второй лиге станут матчи между Колосом-2 и Ребелом, Локомотивом и Пеньюэлом, а также Куликовым и Ужгородом.

12:30 | Колос-2 – Ребел. Прямая трансляция

13:30 | Локомотив – Пеньюэл. Прямая трансляция

16:15 | Куликов – Ужгород. Прямая трансляция

Неудачники стартового тура отбора на чемпионат мира-2026 в группе E, Грузия и Болгария сыграют между собой. Турция на своем поле попытается остановить Испанию.

16:00 | Грузия – Болгария. Прямая трансляция

21:45 | Турция – Испания. Прямая трансляция

В группе G лидер Нидерланды отправится в Литву. В центральном матче квинтета Польша примет Финляндию в битве за второе место.

19:00 | Литва – Нидерланды. Прямая трансляция

21:45 | Польша – Финляндия. Прямая трансляция

Самым интересным в группе J станет матч между Бельгией и Казахстаном. Смогут ли гости совершить сенсацию, поставив сопернику первое поражение в этом розыгрыше.

21:45 | Бельгия – Казахстан. Прямая трансляция

В группе A сборная Германии после сенсационного поражения от Словакии, настроена просто переехать Северную Ирландию. Британцам,что играть на поле соперника сейчас не позавидуешь...

21:45 | Германия – Северная Ирландия. Прямая трансляция