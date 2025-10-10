Полтавская Ворскла официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Александром Бабичем, о чем клуб сообщил через свои официальные ресурсы.

На переходный период команду возглавит Валерий Куценко, который будет выполнять обязанности наставника. Работа с вратарями продолжится под руководством Дмитрия Стойко, а тренером-аналитиком будет Сергей Приходько.

Причиной изменений стал неудачный старт сезона: после поражения от Чернигова команда опустилась на восьмое место в Первой лиге. Из десяти сыгранных встреч Ворскла сумела одержать лишь три победы при четырех поражениях.

Александр Бабич пришел в клуб 10 июля, сменив Любеновича, который покинул команду, так и не проведя официального матча.