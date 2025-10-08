Сергей Стаднюк

Женская команда Ворсклы в среду, 8 октября, начинает борьбу во втором раунде квалификации Кубка Европы УЕФА. Соперником полтавской команды станет датская Фортуна Гьерринг.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву. В прямом эфире первую игру между командами можно будет посмотреть на YouTube-канале полтавчан.

Для обеих команд это стартовый матч в данном турнире. Ворскла попала в соревнования после выступления в квалификации Лиги чемпионов, где команда во втором раунде уверенно разгромила Гурию (5:0) и в меньшинстве обыграла Гинтру (2:0). Однако уступила бельгийскому Левену по сумме двух матчей третьего этапа (0:2, 0:0).

Полтавчанки подходят к еврокубковому противостоянию в отличной форме – команда выиграла все восемь матчей чемпионата Украины и возглавляет турнирную таблицу с максимальными 24 очками. Отставание от ближайшего преследователя, Металлиста 1925, составляет три балла.

Фортуна также демонстрирует стабильность в национальном первенстве Дании – после восьми туров клуб занимает второе место с 18 очками, уступая лишь лидеру турнира Кеге.

Ответный матч Фортуна – Ворскла состоится 15 октября в Дании. Начало – в 19:00 по киевскому времени.