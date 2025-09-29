Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный подвел итоги победного матча чемпионата Франции против Осера (2:0) и поделился эмоциями от своего первого забитого мяча в составе парижской команды.

«Это было замечательное выступление. Есть еще над чем работать, но хорошо, что оставили ворота сухими, и теперь движемся дальше. Гол? Это было стандартное положение. Когда у нас есть стандарт, это возможность помочь команде и забить, и именно это я и сделал.

На самом деле все было довольно просто: подача от Витиньи. Я увидел, как летит мяч, и понял: надо забивать», — сказал защитник для пресс-службы ПСЖ.