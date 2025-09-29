Забарный — о дебютном голе в составе ПСЖ: «Когда у нас есть стандарт, это возможность помочь забить»
Футболист сборной Украины помог парижанам обыграть Осер
около 11 часов назад
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный подвел итоги победного матча чемпионата Франции против Осера (2:0) и поделился эмоциями от своего первого забитого мяча в составе парижской команды.
«Это было замечательное выступление. Есть еще над чем работать, но хорошо, что оставили ворота сухими, и теперь движемся дальше. Гол? Это было стандартное положение. Когда у нас есть стандарт, это возможность помочь команде и забить, и именно это я и сделал.
На самом деле все было довольно просто: подача от Витиньи. Я увидел, как летит мяч, и понял: надо забивать», — сказал защитник для пресс-службы ПСЖ.
На данный момент Забарный провел за ПСЖ шесть встреч, в одной из которых сумел поразить ворота соперника. Коллектив из Парижа возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 15 очков после шести туров.
