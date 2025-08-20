Голкипер бразильского Флуминенсе Фабио установил рекорд по количеству проведенных матчей среди профессиональных футболистов. Матч 1/8 финала Южноамериканского кубка против Америки де Кали из Колумбии стал для него 1391-м в карьере.

По этому показателю Фабио превзошел экс-голкипера сборной Англии Питера Шилтона, который провел 1390 матчей на профессиональном уровне с 1966 по 1997 год.

44-летний Фабио начал профессиональную карьеру в 1997 году. Он трижды становился чемпионом Бразилии: в 2000 году – с Васко да Гама, а в 2013 и 2014 годах – с Крузейро. В Флуминенсе Фабио выступает с 2022 года.