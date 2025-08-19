Шахтер продолжает мониторить бразильский рынок в поисках талантов
Работа не останавливается
около 1 часа назад
Фото - Густаво Алексио / Крузейро
Шахтер заинтересован в подписании контракта с Кайке Кенджи, который принадлежит клубу Крузейро, сообщает GOAL.
Украинский клуб рассматривает возможность трансфера до закрытия трансферного окна.
Крузейро ждет официального контакта со стороны украинцев, чтобы договориться о возможной продаже игрока.
В этом сезоне Кенджи сыграл за Крузейро 20 матчей: 6 голов, 1 ассист. Кайке имеет контракт с Крузейро до декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро
