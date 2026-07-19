Вратарь сборной Аргентины играет на чемпионате мира-2026 с переломом пальца
Эмилиано Мартинес рассказал об отказе от операции на руке ради участия в ЧМ
около 2 часов назадПодписаться в
Голкипер сборной Аргентины и Астон Виллы Эмилиано Мартинес сообщил, что выступает на чемпионате мира-2026 с переломом пальца. Слова приводит The Sun.
До сих пор болит. Знал, что рука будет болеть, но пытался избежать операции. Консультировался со многими специалистами по кистям в Англии, США и других странах. Конечно, когда после победы в финале с переломом пальца тебе говорят, что нужно ложиться на операцию, а ты пропустишь весь групповой этап чемпионата мира... Сначала я даже не мог тренироваться со сборной Аргентины. В голову лезло столько мыслей. Моя подготовка отличалась от той, что была у товарищей по команде. За два дня до первого матча чувствовал себя не лучшим образом.
33-летний вратарь травмировался 20 мая во время разминки перед финалом Лиги Европы, в котором его клуб победил Фрайбург. Игрок отказался от операции, чтобы не пропустить Мундиаль
8/19 голов Аргентины на чемпионате мира-2026 оформлено после 85-й минуты.
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