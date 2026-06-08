Павел Василенко

Металлист 1925, который готовится к ребрендингу, продолжает работу на трансферном рынке. По информации ТаТоТаке, в это межсезонье харьковский клуб сделает предметную попытку всё же подписать Георгия Ермакова.

Согласно данным источника, 24-летний вратарь должен дать свой ответ руководству клуба относительно готовности возвращаться в Украину после сбора национальной команды. Если этот ответ будет положительным, харьковчане перейдут к следующему этапу – прямым переговорам с нынешним клубом Ермакова Маккаби Хайфа.

Ермаков в дебютном сезоне в составе Маккаби Хайфа отыграл 36 матчей, в которых пропустил 42 мяча, а также 12 раз сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ранее вратарь выступал в УПЛ за Александрию.