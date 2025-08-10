Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня воскресенья, 10 августа, в третьем туре украинской Второй лиги.

В Виннице местная Нива в драматичном матче группы А уступила киевскому Атлету. Гости быстро повели после голов Пресича и Бабича, а хозяева смогли ответить лишь на третьей компенсированной минуте благодаря Артему Петрику.

Лесное и Ужгород разошлись миром. Рыбалка вывел хозяев вперед, реализовав пенальти на 53-й минуте, но Вишневский восстановил паритет за двадцать минут до финального свистка.

Ольховцы и Полесье-2 подарили яркий матч. Гости трижды выходили вперед благодаря дублю Грохольского и голу Мыкитюка, однако хозяева каждый раз находили ответы и вырвали ничью на шестой компенсированной минуте благодаря голу Фундука.

Скала 1911 неожиданно уступила Буковине-2, закрыв программу группы А. Хозяева вели после первого тайма в два мяча, благодаря голам Ралюченко и Лесовика, но во второй половине дубль черновчан совершил настоящий камбэк – дубль оформил Гончарук, также отличились Плакса и Гамолов. Кравченко забил эффектный мяч на 91-й минуте, но он уже не повлиял на определение победителя.

Буковина-2 возглавила группу А, набрав шесть очков. Столько же баллов у Атлета, 5 – у Лесного, однако у конкурентов по одной лишней игре.

В группе Б Ребел на выезде победил Пенуел. Уже к 19-й минуте гости вели 3:0 благодаря дублю Богдана и голу Власенко. В конце встречи хозяева сократили отставание до минимума, однако на больше времени не хватило.

Левый берег-2 уверенно разгромил Диназ. Дубль оформил Гереш, еще по голу забили Венделл и Грабовецкий.

Ребел лидирует в группе Б, не потеряв ни одного очка за три матча. По шесть баллов у Тростянца и Колоса-2 плюс по игре в запасе.

Вторая лига, третий тур

Группа А

Нива Винница – Атлет Киев 1:2

Голы: Петрик Артем, 90+3 – Пресич, 2, Бабич, 30

Лесное – Ужгород 1:1

Голы: Рыбалка, 53 (пен.) – Вишневский, 75

Ольховцы – Полесье-2 3:3

Голы: Петрик Андрей, 51, Цуркан, 62, Фундук, 90+6 – Грохольский, 15, 74, Мыкитюк, 54

Скала 1911 – Буковина-2 3:4

Голы: Ралюченко, 13, Лесовик, 45+2, Кравченко, 90+1 – Гончарук, 54, 58, Плакса, 60, Гамолов, 79

Группа Б

Пенуел – Ребел 2:3

Голы: Полтавец, 78, Тарасенко, 90+3 – Богдан, 2, Власенко, 15, Богдан, 19 (пен.)

Левый берег-2 – Диназ 4:0

Голы: Гереш, 10, 33, Венделл, 55, Грабовецкий, 76