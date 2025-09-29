Вторая лига. Тростянец вернулся в лидеры группы Б, Лесное возглавило группу А с голом Рыбалки и дублем Назара Волошина
Круглый тезка одного из главных надежд Динамо на последних минутах стал героем команды бывших игроков «бело-голубых»
около 4 часов назад
В десятом туре украинской Второй лиги в группе А матч между Лесным и Самбором-Нивой-2 оказался чрезвычайно драматичным и завершился победой хозяев.
Гости первыми открыли счет в первом тайме усилиями Крамарчука, но после перерыва Лесное перевернуло игру: сначала Рыбалка сравнял счет, а уже через две минуты Назар Волошин вывел команду вперед. Хотя Макаров быстро восстановил паритет, на последних минутах снова решающее слово сказал круглый тезка таланта Динамо, оформив дубль и принеся своей команде важную победу. Еще один экс-игрок «сине-желтых» Денис Гармаш вышел на замену на 78-й минуте.
Лесное набрало 20 очков и вышло в лидеры группы А. Следом расположились Полесье-2 и Самбор-Нива-2 (по 18), а также Куликов (17).
В группе Б Черноморец-2 принимал Тростянец и долгое время держал счет «сухим», однако в конце игры гости дожали хозяев. На 86-й минуте Чеглов точным ударом вывел команду с Сумщины вперед, а уже через две минуты Хуссин с пенальти удвоил преимущество.
Тростянец набрал 22 очка и по дополнительным показателям обогнал Колос-2 во главе группы Б.
Вторая лига, десятый тур
Группа А
Лесное – Самбор-Нива-2 3:2
Голы: Рыбалка, 61, Волошин, 63, 88 – Крамарчук, 38, Макаров, 67
Группа Б
Черноморец-2 – Тростянец 0:2
Голы: Чеглов, 86, Хуссин, 88 (пен.)