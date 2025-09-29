Сергей Стаднюк

В десятом туре украинской Второй лиги в группе А матч между Лесным и Самбором-Нивой-2 оказался чрезвычайно драматичным и завершился победой хозяев.

Гости первыми открыли счет в первом тайме усилиями Крамарчука, но после перерыва Лесное перевернуло игру: сначала Рыбалка сравнял счет, а уже через две минуты Назар Волошин вывел команду вперед. Хотя Макаров быстро восстановил паритет, на последних минутах снова решающее слово сказал круглый тезка таланта Динамо, оформив дубль и принеся своей команде важную победу. Еще один экс-игрок «сине-желтых» Денис Гармаш вышел на замену на 78-й минуте.

Лесное набрало 20 очков и вышло в лидеры группы А. Следом расположились Полесье-2 и Самбор-Нива-2 (по 18), а также Куликов (17).

В группе Б Черноморец-2 принимал Тростянец и долгое время держал счет «сухим», однако в конце игры гости дожали хозяев. На 86-й минуте Чеглов точным ударом вывел команду с Сумщины вперед, а уже через две минуты Хуссин с пенальти удвоил преимущество.

Тростянец набрал 22 очка и по дополнительным показателям обогнал Колос-2 во главе группы Б.

Вторая лига, десятый тур

Группа А

Лесное – Самбор-Нива-2 3:2

Голы: Рыбалка, 61, Волошин, 63, 88 – Крамарчук, 38, Макаров, 67

Группа Б

Черноморец-2 – Тростянец 0:2

Голы: Чеглов, 86, Хуссин, 88 (пен.)