«Выше головы не прыгнули». Эксперт высказался о поражении Украины от Франции
В отборе ЧМ-2026
39 минут назад
Фото - УАФ
Комментатор и видеоблогер Роман Бебех оценил старт сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.
В стартовом матче квалификации сине-желтые уступили Франции (0:2).
Старались, но выше головы не прыгнули. Франция нас спокойно обыграла.
Шанс был. 15 минут во втором тайме - и два супер момента.
Теперь надо выдохнуть и взять максимум с Азербайджаном, - написал Бебех в Telegram.
В параллельном матче сборная Исландии разгромила Азербайджан (5:0) и возглавила группу D. Таким образом, Украина пока остается третьей и сыграет с неудачником матча уже 9 сентября.
Сборная Украины потеряла все шансы выиграть международный турнир.