Новоиспеченный главный тренер Милана Рубен Аморим поделился первыми эмоциями после назначения на должность. Португальский специалист отметил, что работа с итальянским грандом является для него особым вызовом, о котором он мечтал на протяжении карьеры. Слова приводит пресс-служба команды.

Есть амбиции, которые остаются с тобой на протяжении всей карьеры, и тренировать Милан всегда было одной из моих. Я прекрасно знаю, что означает этот Клуб: история, престиж и невероятная армия болельщиков по всему миру.

Это вызов, который я принимаю с гордостью и энтузиазмом, полностью осознавая, что олицетворяют эти цвета. Мне уже не терпится начать работу и каждый день чувствовать страсть, которая движет Миланом.