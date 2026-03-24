«Я твердо вірю, что мы сможем пройти дальше»: Вингер сборной Швеции — о матче против Украины
Беньямін Нюгрен уверен в победе своей национальной команды
около 2 часов назад
Вингер сборной Швеции Беньямин Нюгрен прокомментировал будущее противостояние со сборной Украины в рамках плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Слова приводит aftonbladet.se.
Игрок выразил уверенность в силах своей команды и отметил результативность шведской линии атаки.
Я очень жду этот матч. Это будет невероятно захватывающе и интересно, и я твердо верю, что мы сможем пройти дальше. Нам нужно забивать голы, чтобы продвинуться, так что это хорошо. Честно говоря, сейчас я не очень много знаю об Украине, кроме того, что у них также есть травмы нескольких ключевых игроков. Мы детально разберем их, когда соберемся вместе, так что, конечно, будем хорошо подготовлены. Хорошо, что многие из наших атакующих игроков демонстрируют результативную игру.
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени
