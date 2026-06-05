Павел Василенко

Президент Манчестер Сити Халдун Аль Мубарак рассказал о непростых моментах в отношениях с Хосепом Гвардиолой, который возглавлял английский клуб почти десять лет.

По словам руководителя, испанский специалист неоднократно заявлял о желании уйти, несмотря на огромные успехи команды. За время работы в Манчестере Гвардиола завоевал 20 трофеев и стал главным архитектором победной эпохи клуба.

Аль Мубарак отметил, что ему часто приходилось убеждать тренера продолжить работу. Президент даже в шутку назвал себя «психиатром» Гвардиолы, объясняя, что тот эмоционально переживал каждый новый этап карьеры.

«Когда Пеп говорит: «Я ухожу», это не всегда означает, что он действительно уйдет. Иногда ему просто нужно, чтобы кто-то помог ему снова найти мотивацию», – рассказал глава клуба.

При этом Гвардиола всегда считал свои долгие годы в одном клубе необычным явлением. Даже после продления контрактов он продолжал думать о будущем и спрашивать, сколько еще сможет оставаться.

Однако, когда тренер окончательно решил покинуть Манчестер Сити, Аль Мубарак понял, что это было настоящее решение. Он признал, что уход стал естественным завершением великого периода.

Президент подчеркнул, что наследие Гвардиолы навсегда изменило Манчестер Сити, сформировав в клубе победную культуру и новый уровень требований. По его словам, команда продолжит бороться за трофеи и после ухода испанского специалиста.