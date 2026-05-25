«Только одна вещь напоследок»: Гвардиола выступил с прощальной речью к фанатам Манчестер Сити
Специалист отработал в команде 10 лет
около 2 часов назад
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола выступил с прощальной речью после завершения сезона-2025/2026. Специалист покидает английский клуб после заключительного матча 38-го тура АПЛ против Астон Виллы (1:2).
Гвардиола обратился к болельщикам прямо на стадионе:
Только одна вещь напоследок: если в ближайшие годы вы встретите меня на улицах здесь, в Европе, в Соединенных Штатах или где угодно еще, и вы будете болельщиком Сити, подойдите и обнимите меня. Мне это будет нужно.
Астон Вилла одержала волевую победу над Манчестер Сити в заключительном туре АПЛ.