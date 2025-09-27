В пятом туре чемпионата Греции состоится встреча Олимпиакоса с Левадиакосом. Главный тренер хозяев Хосе Луис Мендилибар подтвердил, что команда снова выйдет на поле без украинского нападающего Романа Яремчука, информирует Sport24.gr.

29-летний форвард пропустит уже одиннадцатый матч подряд, включая товарищеские поединки. Травму он получил еще 2 августа в контрольной игре против нидерландского Херенвена (1:1) и с тех пор продолжает восстановление.

Изначально предполагалось, что Яремчук сможет вернуться на поле именно в пятом туре, однако медицинский штаб клуба посоветовал наставнику не спешить и дать игроку больше времени, чтобы полностью восстановиться и набрать оптимальную форму.

Отметим, что в текущем сезоне украинец еще не провел ни одного официального матча за Олимпиакос. Ранее тренер Яремчука оценил старт ЛЧ для Олимпиакоса.