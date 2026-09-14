Павел Василенко

Лидер Динамо Андрей Ярмоленко спокойно отреагировал на свой 124-й гол в чемпионатах Украины. В матче шестого тура УПЛ против Эпицентра 36-летний вингер отметился одним из трех голов киевлян и сравнялся по результативности с Максимом Шацких.

После победы со счетом 3:0 Ярмоленко сосредоточился прежде всего на командном результате.

«Я рад, потому что команда наконец-то победила. Сыграли на ноль, поэтому рад этому. А то, что голы придут, – я в этом не сомневался. Самое главное – не опускать руки, не опускать голову. Потому что в предыдущей игре против ЛНЗ было достаточно моментов, я не знаю, как там можно было не забить, когда с метра я не попал в пустые ворота. Когда атакующий игрок забивает мяч, то это хорошо. Но если рассматривать полностью матч, то я не могу сказать, что я доволен своей игрой. Например, с ЛНЗ я играл намного лучше, чем сегодня... Но это футбол. Бывает так, что играешь хорошо, но не забиваешь такие моменты, а бывает, что играешь плохо, у тебя есть один момент, и ты его реализуешь», – цитирует Ярмоленко клубная пресс-служба Динамо.

Этот гол стал первым для Ярмоленко в восьми матчах Динамо этого сезона. Киевская команда занимает четвертое место в УПЛ, а 19 сентября сыграет с Зарей.