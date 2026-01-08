Стала известна оценка украинского полузащитника Брентфорда Егора Ярмолюка за матч АПЛ против Сандерленда.

Поединок завершился уверенной победой пчел со счетом 3:0. Ярмолюк провел на поле все 90 минут и отличился забитым мячом, который стал его дебютным голом в составе Брентфорда. Статистические порталы SofaScore и WhoScored выставили ему оценки 7,3 и 7,8 соответственно.

Лучшим игроком встречи признали нападающего хозяев Игоря Тиаго, который оформил дубль и получил высокие оценки 8,7 и 9,2.