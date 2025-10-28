Дель Пьеро: «Проблемы Ювентуса значительно глубже вопроса тренера»
Стара Синьора уволила Тудора на фоне затяжной серии неудачных результатов
13 минут назад
Многолетний капитан Ювентуса Алессандро Дель Пьеро поделился своим мнением о нынешнем состоянии туринского клуба после поражения от Лацио (0:1) в матче Серии А.
Не сказал бы, что слово «путаница» точно описывает ситуацию. Проблема не в тренере — все намного глубже. Команде в этом сезоне действительно трудно сплотиться.
Команда оставалась в игре против Лацио и могла рассчитывать как минимум на ничью. Они хорошо выглядели и против Реала, а основные трудности возникли в матче с Комо. В любом случае, даже с другим тренером этот состав вряд ли бы выиграл скудетто, — передает слова Дель Пьеро Football Italia.
Накануне руководство клуба приняло решение о увольнении Игора Тудора, который возглавил Ювентус весной 2025 года. Под его руководством туринцы провели восемь матчей в чемпионате и в настоящее время занимают восьмое место в таблице Серии А.
