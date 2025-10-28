Не сказал бы, что слово «путаница» точно описывает ситуацию. Проблема не в тренере — все намного глубже. Команде в этом сезоне действительно трудно сплотиться.

Команда оставалась в игре против Лацио и могла рассчитывать как минимум на ничью. Они хорошо выглядели и против Реала, а основные трудности возникли в матче с Комо. В любом случае, даже с другим тренером этот состав вряд ли бы выиграл скудетто, — передает слова Дель Пьеро Football Italia.