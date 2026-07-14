Павел Василенко

Итальянский Ювентус начал работу над возможным трансфером полузащитника Бенфики и сборной Украины Георгия Судакова.

По данным Football Inside News, представители туринского клуба уже ведут переговоры о переходе 23-летнего хавбека. Стороны обсуждают условия потенциального перехода, однако окончательного соглашения пока не достигнуто.

При этом переговорный процесс продолжается, а Ювентус сохраняет интерес к украинскому футболисту. Ранее туринцы уже пытались подписать Судакова во время выступлений хавбека сборной Украины за донецкий Шахтёр.

Судаков перешёл в Бенфику из Шахтёра в августе 2025 года на правах аренды за 6,75 миллиона евро с обязательным выкупом за 20,25 миллиона евро.

Он сыграл за «орлов» в прошлом сезоне 36 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.