Михаил Цирук

В матче 12-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Эвертоном произошло неординарное событие. Речь, конечно, не о минимальной победе "ирисок" со счетом 1:0, а о чем-то гораздо более курьезном.

На 13-й минуте встречи Идрисса Гуйе, который мгновение назад потерял мяч и подарил сопернику голевой момент, решил выяснить отношения со своим партнером по команде, опытным Майклом Кином. Англичанин в ответ оттолкнул одноклубника, а Гуйе подошел снова и дал ему пощечину.

Урегулировать конфликт пытался Джордан Пикфорд, но было уже поздно: не выдержав всего этого кринжа, главный арбитр встречи Тонни Херрингтон показал сенегальцу прямую красную карточку за неспортивное поведение. Таким образом, Эвертон остался в меньшинстве из-за драки между собственными игроками.

Несмотря на это, гостям удалось вырвать победу благодаря голу Дьюсбери-Холла на 29-й минуте, однако это удаление Гуйе, который уже успел извиниться перед партнерами, точно запомнится надолго.

Красная карточка, конечно, максимально нелепая, однако в футболе не раз случались случаи, когда футболисты получали удаление и за куда более странные и смешные вещи. Предлагаем вашему вниманию подборку из пяти курьезных красных карточек.

Удаление за удар водителя

В матче квалификации чемпионата мира 2014 сборная Аргентины встречалась с командой Эквадора. В конце напряженной встречи защитник аргентинцев Хавьер Маскерано получил повреждение. На поле появился специальный миниавтомобиль, чтобы вывезти пострадавшего за пределы поля.

Однако по дороге футболисту что-то не понравилось, и он несколько раз ударил водителя ногой. Инцидент не остался без внимания арбитра, который продемонстрировал Маскерано прямую красную карточку, заставив оставить поле до конца игры.

Красная за празднование гола, которого не было

Еще одно курьезное удаление произошло в матче шестого тура итальянской Серии А сезона 2022/23 между Ювентусом и Салернитаной. На последних секундах встречи при счете 2:2 форвард туринцев Аркадиуш Милик забил мяч, который, казалось бы, принес его команде победу, и радостно снял с себя футболку.

За это правилами предусмотрена желтая карточка, а поскольку в пассиве нападающего уже было одно предупреждение, она автоматически превратилась в красную. Но хуже всего для Милика то, что после просмотра видеоповтора арбитр отменил его гол, однако отменить удаление было уже невозможно.

Удаление за маску с собственнымобличчям

Еще до своего переезда в Европу звездный бразилец Неймар однажды получил чрезвычайно нелепую красную карточку. В матче Кубка Либертадорес между Сантосом и Коло-Коло он, забив гол, надел на себя маску с собственным изображением, перевернутую вверх ногами. Главному арбитру это очень не понравилось, и, недолго думая, он показал Неймару вторую желтую карточку, из-за чего будущая звезда была вынуждена покинуть поле.

Красная за столкновение с арбитром

Однако бывают и удаления, в которых игроки абсолютно не виноваты. Именно такое однажды получил полузащитник Порту Данило Перейра. В одном из матчей Кубка Португалии, который проходил в 2017 году, он получил второе предупреждение за то, что арбитр матча Луис Годиньо, пятясь в центре поля, сам наткнулся на полузащитника. Увидев в действиях футболиста намеренный толчок, судья сразу показал ему вторую желтую и, соответственно, красную карточку.

Удаление на пятой секунде игры

Когда твоя команда остается в меньшинстве - это всегда проблема, однако когда подобное происходит в самом начале встречи, масштаб проблемы увеличивается многократно. В матче чемпионата Франции между Ниццей и Анже защитник Жан-Клер Тодибо сфолил против соперника уже в первой атаке. Арбитр расценил действия игрока как фол последней надежды и вынул из кармана прямую красную карточку, и таким образом Тодибо успел провести на поле лишь 5 секунд, став автором самого быстрого удаления в истории Лиги 1.

