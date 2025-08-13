Забарный назвал причину, по которой выбрал именно ПСЖ
Защитник сборной Украины перешел из английского Борнмута за 63 миллиона евро
21 минуту назад
Защитник сборной Украины Илья Забарный озвучил причины выбора именно ПСЖ для перехода из английского Борнмута. Его слова передает пресс-служба парижан.
Я почувствовал, что люди действительно хотят видеть меня здесь, и, честно говоря, это очень мотивировало меня сделать этот шаг как можно быстрее. В итоге так и произошло. Это для меня новый опыт, и это замечательно. Я еще молод, поэтому должен пробовать новые вещи, и именно поэтому считаю, что это правильное решение.
Сейчас мне 22 года, но чувствую себя старше своего возраста. У меня уже есть большой опыт, который, уверен, поможет мне в будущем, и я могу научиться еще большему. И я этого с нетерпением жду.
Я спокоен на футбольном поле и вне его? Без всяких сомнений. Для меня это самое важное. Всегда нужно много работать, продумывать каждую возможную ситуацию на поле и оставаться терпеливым.
Напомним, о трансфере Забарного в ПСЖ официально стало известно 12 августа. По информации Transfermarkt, сумма компенсации за переход составила 63 миллиона евро. Вместе с бонусами цена может вырасти до 67 млн. По разным данным, киевское Динамо, которое воспитало защитника, может получить от трансфера от 8 до 18 миллионов евро. В 2023 году киевляне продали Забарного в Борнмут за 22,7 млн и прописали себе процент от будущего трансфера на выход.
Таким образом, футболист стал одним из самых дорогих среди украинских игроков в истории. Также Забарный – первый украинец в истории Пари Сен-Жермен.
Кроме того, стало известно, под каким номером Забарный будет играть в ПСЖ. Цифра более «солидная», чем в Динамо и Борнмуте.