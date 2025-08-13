Защитник сборной Украины Илья Забарный озвучил причины выбора именно ПСЖ для перехода из английского Борнмута. Его слова передает пресс-служба парижан.

Я почувствовал, что люди действительно хотят видеть меня здесь, и, честно говоря, это очень мотивировало меня сделать этот шаг как можно быстрее. В итоге так и произошло. Это для меня новый опыт, и это замечательно. Я еще молод, поэтому должен пробовать новые вещи, и именно поэтому считаю, что это правильное решение.

Сейчас мне 22 года, но чувствую себя старше своего возраста. У меня уже есть большой опыт, который, уверен, поможет мне в будущем, и я могу научиться еще большему. И я этого с нетерпением жду.

Я спокоен на футбольном поле и вне его? Без всяких сомнений. Для меня это самое важное. Всегда нужно много работать, продумывать каждую возможную ситуацию на поле и оставаться терпеливым.