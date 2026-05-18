Владимир Кириченко

17 мая ПСЖ проиграл Парижу в матче последнего, 34-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Столичное дерби Франции прошло на стадионе Жан Буэн и завершилось со счетом 2:1.

Все три гола были забиты во втором тайме. Первым на 50-й минуте отметился Брэдли Баркола.

Париж начал камбэк на 76-й – супергол пяткой забил Алимами Гори. А затем Гори вырвал победу для своей команды на 90+4-й.

Весь матч в составе ПСЖ отыграл украинский центральный защитник Илья Забарный.

Лига 1 2025/26. 34-й тур

Париж – ПСЖ 2:1

Голы: Гори, 76, 90+4 – Баркола, 50

ПСЖ гарантировал себе чемпионство ещё в прошлом туре, когда обыграл Ланс 2:0. Подопечные Луиса Энрике завершили сезон Лиги 1 на первом месте с 76 очками.

Париж без особых проблем сохранил прописку в элитном дивизионе на следующую кампанию – 44 балла и итоговая 11-я позиция.

Напомним, Забарный стал первым украинцем-победителем Лиги 1.