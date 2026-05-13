Забарный — в старте! Состав ПСЖ на матч против Ланса
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
около 2 часов назад
Украинский защитник Илья Забарный выйдет с первых минут в составе ПСЖ на выездной матч 29-го тура французской Лиги 1 против Ланса.
Стартовый состав:
ПСЖ: Сафонов — Забарный, Беральдо, Л. Эрнандес — Маюлю, Дро Фернандес, Ж. Невеш, Кварацхелия — Дембеле, Дуе, Барколя.
В текущем сезоне Забарный провел за парижан 34 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.
