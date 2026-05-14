Владимир Кириченко

Завершился перенесенный матч 29-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26 между Лансом и ПСЖ. Игра прошла на стадионе Боллар-Делилис в Лансе.

Команду Ильи Забарного устраивала и ничья для чемпионства в лиге.

В начале встречи Забарный головой остановил добивание соперника после опасной атаки.

На 29-й минуте Хвича Кварацхелия открыл счет ударом из-за пределов штрафной – 0:1. Во втором тайме Абдалла Сима бил в правый угол ворот парижан и попал в каркас. На 90-й минуте точку поставил Ибрагим Мбайе – 0:2.

ПСЖ опережает Ланс на 9 очков за тур до конца сезона, а это означает завоевание чемпионского титула.

Для Забарного это третий трофей с парижанами после Межконтинентального кубка и Суперкубка Франции.

Лига 1. 33-й тур

Ланс – ПСЖ 0:2

Голы: Кварацхелия, 29, Мбайе, 90

Напоминаем, Усмана Дембеле второй раз подряд признан лучшим игроком сезона в Лиге 1.