Забарный выиграл с ПСЖ очередной трофей, Илья стал первым украинцем-победителем Лиги 1
Парижане на выезде огорчили Ланс
около 4 часов назад
Завершился перенесенный матч 29-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26 между Лансом и ПСЖ. Игра прошла на стадионе Боллар-Делилис в Лансе.
Команду Ильи Забарного устраивала и ничья для чемпионства в лиге.
В начале встречи Забарный головой остановил добивание соперника после опасной атаки.
На 29-й минуте Хвича Кварацхелия открыл счет ударом из-за пределов штрафной – 0:1. Во втором тайме Абдалла Сима бил в правый угол ворот парижан и попал в каркас. На 90-й минуте точку поставил Ибрагим Мбайе – 0:2.
ПСЖ опережает Ланс на 9 очков за тур до конца сезона, а это означает завоевание чемпионского титула.
Для Забарного это третий трофей с парижанами после Межконтинентального кубка и Суперкубка Франции.
Лига 1. 33-й тур
Ланс – ПСЖ 0:2
Голы: Кварацхелия, 29, Мбайе, 90
Напоминаем, Усмана Дембеле второй раз подряд признан лучшим игроком сезона в Лиге 1.
