Забарный оказался вне состава ПСЖ на матч с Брестом
Игра состоится в 21:45 по киевскому времени
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный не вошел в заявку команды на выездной матч 4-го тура чемпионата Франции против Бреста.
По информации пресс-службы парижского клуба, игрок пропустит поединок по решению главного тренера Луиса Энрике. Сообщений о повреждениях или травме украинца нет.
По аналогичной причине вне заявки на игру оказались вингер Кентен Нджанту и полузащитник Сенни Маюлу.
Матч Брест — ПСЖ состоится 13 сентября, начало — в 21:45 по киевскому времени.
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