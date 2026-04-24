Владимир Кириченко

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный не поможет своей команде в матче 32-го тура французской Лиги 1 с Лорьяном, который состоится в субботу, 2 мая.

23-летний игрок в встрече с Нантом получил жёлтую карточку, которая стала для него уже пятой в текущем розыгрыше чемпионата. Это подразумевает дисквалификацию сроком на один матч.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Дисквалификация на один матч после пятой жёлтой карточки (в Лиге 1, Кубке Франции или Суперкубке Франции). Санкция вступает в силу с вторника, 28 апреля 2026 года».

Напомним, накануне Лион без Яремчука сенсационно обыграл ПСЖ Заборного.