Сергей Стаднюк

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал свой переход из английского Борнмута во французский ПСЖ. Слова футболиста передает пресс-служба парижан.

Прежде всего, спасибо! Это просто невероятно, и я чрезвычайно горжусь этим. Для меня Пари Сен-Жермен – это лучший клуб в мире и лучший проект для моего будущего. Считаю, что это было самое лучшее возможное решение, и я здесь для того, чтобы отдавать на поле все силы. Все очень просто. Не могу дождаться своего дебюта и знакомства с болельщиками. Очень жду игры на Парк де Пренс! Пари Сен-Жермен – грандиозный клуб, и я понимаю, что будет непросто, но я готов. Просто хочу встретиться с командой и начать играть. Илья Забарный

Напомним, о трансфере Забарного в ПСЖ официально стало известно 12 августа. По информации Transfermarkt, сумма компенсации за переход составила 63 миллиона евро. Вместе с бонусами цена может вырасти до 67 млн. По разным данным, киевское Динамо, которое воспитало защитника, может получить от трансфера от 8 до 18 миллионов евро. В 2023 году киевляне продали Забарного в Борнмут за 22,7 млн и прописали себе процент от будущего трансфера на выход.

Таким образом, футболист стал одним из самых дорогих среди украинских игроков в истории. Также Забарный – первый украинец в истории Пари Сен-Жермен.

Кроме того, стало известно, под каким номером Забарный будет играть в ПСЖ. Цифра более «солидная», чем в Динамо и Борнмуте.