Забарный попал в список игроков Лиги 1, которые больше всего подешевели
Украинец потерял в цене 5 млн евро
около 2 часов назад
Авторитетний портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов французской Лиги 1. По результатам пересмотра ценников защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный оказался среди игроков, которые больше всего потеряли в цене.
Украинец подешевел на 5 млн евро. В настоящее время его трансферная стоимость составляет 45 млн евро.
Наибольшее падение в стоимости продемонстрировал полузащитник Марселя Артур Вермерен, цена которого упала на 6 млн евро.
Топ 10 игроков Лиги 1, которые больше всего потеряли в цене
Артур Вермерен (Марсель) — 22 млн евро (-6 млн)
Илья Забарный (ПСЖ) — 45 млн евро (-5 млн)
Люка Шевалье (ПСЖ) — 30 млн евро (-5 млн)
Бенжамен Павар (Марсель) — 15 млн евро (-5 млн)
Людовик Блас (Ренн) — 10 млн евро (-5 млн)
Мика Бьерет (Монако) — 18 млн евро (-4 млн)
Тило Керер (Монако) — 15 млн евро (-3 млн)
Себастьян Нанаси (Страсбург) — 12 млн евро (-3 млн)
Наеф Агер (Марсель) — 20 млн евро (-2 млн)
Факундо Медина (Марсель) — 18 млн евро (-2 млн)
