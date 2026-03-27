Денис Седашов

Авторитетний портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов французской Лиги 1. По результатам пересмотра ценников защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный оказался среди игроков, которые больше всего потеряли в цене.

Украинец подешевел на 5 млн евро. В настоящее время его трансферная стоимость составляет 45 млн евро.

Наибольшее падение в стоимости продемонстрировал полузащитник Марселя Артур Вермерен, цена которого упала на 6 млн евро.

Топ 10 игроков Лиги 1, которые больше всего потеряли в цене

Артур Вермерен (Марсель) — 22 млн евро (-6 млн)

Илья Забарный (ПСЖ) — 45 млн евро (-5 млн)

Люка Шевалье (ПСЖ) — 30 млн евро (-5 млн)

Бенжамен Павар (Марсель) — 15 млн евро (-5 млн)

Людовик Блас (Ренн) — 10 млн евро (-5 млн)

Мика Бьерет (Монако) — 18 млн евро (-4 млн)

Тило Керер (Монако) — 15 млн евро (-3 млн)

Себастьян Нанаси (Страсбург) — 12 млн евро (-3 млн)

Наеф Агер (Марсель) — 20 млн евро (-2 млн)

Факундо Медина (Марсель) — 18 млн евро (-2 млн)

